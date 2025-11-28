Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da operasyon: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi! 4 gözaltı
28.11.2025 11:04

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14-24 Kasım tarihlerinde Bucak, Gölhisar ve Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il genelinde çalışma gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda, 32 gram kullanımlık kannabinoid/bonzai, 4 gram metamfetamin, 95 gram kubar esrar, 1 adet sentetik ecza, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili M.G., O.K., Y.Y. ve Y.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı.

