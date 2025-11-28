Burdur’da operasyon: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi! 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14-24 Kasım tarihlerinde Bucak, Gölhisar ve Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il genelinde çalışma gerçekleşti.