Burdur’daki feci kazada ölenlerin sayısı 3’e yükseldi!

Kazada otomobil sürücüsü Savaş Toktaşer ile yanındaki Erkan Toktaşer (24) ve Hamit Toktaşer (16) ağır yaralanırken panelvan sürücüsü A.A. ve yolcu olan R.A. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.