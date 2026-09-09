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Giriş Tarihi: 9.09.2026 00:27 Son Güncelleme: 9.09.2026 00:33

Burhanettin Duran: Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz

Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi. Bu kapsamda konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, alınan karardan memnun olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının haklı davasını savunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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Burhanettin Duran: Filistin’in yanında olmaya devam edeceğiz
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada öncülüğünde 12 ülkenin, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle bağlantılı ticari ve ekonomik faaliyetlere karşı aldığı karardan memnuniyet duyuyoruz.

Bu karar, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamaların karşılıksız kalmadığını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Uluslararası toplumun bu yöndeki iradesini güçlendirmesi ve İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı somut adımları artırması gerekmektedir. Gazze'de devam eden yıkım ve insani dram karşısında da aynı kararlılığın gösterilmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, bölgede adalet ve barışın tesisi için gereken her türlü çabayı ortaya koymaya devam edecektir."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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Burhanettin Duran: Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz
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