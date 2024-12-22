Bursa’da 2 araç çarpıştı: 1’i çocuk, 4 yaralı!

Kazada sürücülerle, 16 KGR 27 plakalı otomobilde bulunan Melike Ünver S. (38) ve Hüseyin Eymen S. (6) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.