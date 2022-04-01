Bursa’da 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Yaklaşık 200 polisin katıldığı uygulamada şüpheli araçlar durduruldu, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi. Denetlemelerde 69 araç kontrol edildi ve eksik belgeleri bulunan 5 araç sürücüsüne toplamda 9 bin 878 lira para cezası uygulandı. 319 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, umuma açık alanlarda yapılan kontrollerde denetlenen 32 iş yerinden evrakları eksik olan 18 iş yerine idari işlem yapıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti.