Yangın, Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde, Sakarya Mahalle Muhtarlığı'nın yanında bulunan 3 katlı binanın çatı kısmında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede çatıyı sararken, alevler binanın 3'üncü katında da hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler çevrede bulunan diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu



Yangın sırasında yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görülürken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.