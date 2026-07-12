Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Giriş Tarihi: 12.07.2026 18:41 Son Güncelleme: 12.07.2026 18:47

Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahallede paniğe sebep oldu. Alevler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

İHA
Bursa’da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
  • ABONE OL

Yangın, Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde, Sakarya Mahalle Muhtarlığı'nın yanında bulunan 3 katlı binanın çatı kısmında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede çatıyı sararken, alevler binanın 3'üncü katında da hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler çevrede bulunan diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu


Yangın sırasında yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görülürken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA