Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da 3 katlı binanın en üst katı alevlere teslim oldu! Felaketler peşini bırakmadı: Önce kolunu kaybetti ardından evi yandı!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:29 Son Güncelleme: 15.06.2026 16:32

Bursa’da 3 katlı binanın en üst katı alevlere teslim oldu! Felaketler peşini bırakmadı: Önce kolunu kaybetti ardından evi yandı!

Bursa’da 3 katlı binanın en üst katında meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Alevler yan binaya sıçrarken evler kullanılamaz hale geldi. Daire sahibi Melek Yazıcı’nın daha önce depremde enkaz altında kalıp kolunu kaybettiği öğrenildi. Talihsiz kadın sinir krizi geçirdi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da 3 katlı binanın en üst katı alevlere teslim oldu! Felaketler peşini bırakmadı: Önce kolunu kaybetti ardından evi yandı!
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Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yandaki 2 katlı binaya da sıçradı.

YANGIN EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşarken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerin de müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

'ÖNCE DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALDIM, ŞİMDİ EVİM YANDI'

Yangında her iki binanın üst katları kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkan dairede oturan Melek Yazıcı, olayı haber alıp geldi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sırasında enkaz altında kalıp, sol kolunu dirsekten kaybeden Yazıcı, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Yazıcı, "Yangın sırasında ben ilacımı yazdırmak için hastaneye gitmiştim. Ben depremzedeyim. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak kolumu kaybettim. Şimdi de evim yandı. Evde kimse yoktu. Evlenmek üzere olduğum Ali Kardaş sabah işe gitti. Ben de 1 saat önce hastaneye gittim. Hangi arada yangın oldu bilmiyorum. İki kere düzenim bozuldu. Önce deprem sonra bu yangın. Mağdur oldum" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'da bir binada çıkan yangın yan binaya sıçradı: Depremde kolunu kaybeden kadın yangında evini kaybetti...

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
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Bursa’da 3 katlı binanın en üst katı alevlere teslim oldu! Felaketler peşini bırakmadı: Önce kolunu kaybetti ardından evi yandı!
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