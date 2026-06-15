Bursa’da 3 katlı binanın en üst katı alevlere teslim oldu! Felaketler peşini bırakmadı: Önce kolunu kaybetti ardından evi yandı!

'ÖNCE DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALDIM, ŞİMDİ EVİM YANDI'

Yangında her iki binanın üst katları kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkan dairede oturan Melek Yazıcı, olayı haber alıp geldi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sırasında enkaz altında kalıp, sol kolunu dirsekten kaybeden Yazıcı, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Yazıcı, "Yangın sırasında ben ilacımı yazdırmak için hastaneye gitmiştim. Ben depremzedeyim. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak kolumu kaybettim. Şimdi de evim yandı. Evde kimse yoktu. Evlenmek üzere olduğum Ali Kardaş sabah işe gitti. Ben de 1 saat önce hastaneye gittim. Hangi arada yangın oldu bilmiyorum. İki kere düzenim bozuldu. Önce deprem sonra bu yangın. Mağdur oldum" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör