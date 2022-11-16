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Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:38 Son Güncelleme: 16.11.2022 11:39

Bursa'da 4 kişi ölmüştü: Sahte içki zanlıları tutuklandı

Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılanlardan 4'ü hayatını kaybederken, gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.

İHA
Bursa’da 4 kişi ölmüştü: Sahte içki zanlıları tutuklandı
Bursa'da geçtiğimiz gün, merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen (49), Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., yabancı uyruklu Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A.; ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 14 kişiden Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece ve Fuat İşcen; doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri süren 10 kişiden 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri; şüpheli Raif A.'yı (46) gözaltına aldı. Araştırmalarına devam eden ekipler, sahte içkilerin İzmir'de yapıldığı ve oradan buraya gönderildiğini tespit etti. Yapılan operasyona sonucu, İzmir'de sahte içki satışı yapan O.Y. de (51) yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sahte içki olayının zanlısı 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bursa'da 4 kişi ölmüştü: Sahte içki zanlıları tutuklandı
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