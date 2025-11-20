Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da acı kaza: Virajı alamayan TIR uçurumdan yuvarlandı! 2 ölü
Giriş Tarihi: 20.11.2025 12:24

Bursa'nın İznik ilçesi ile Yenişehir arasındaki karayolunda, malzeme yüklü TIR uçuruma yuvarlandı. Sürücü ile yanındaki 1 yolcu hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Acı kaza, saat 11.00 sıralarında İz nik-Yenişehir k arayolunun 1. virajı olar ak bilinen nok tada meyd a na ge ldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Erçay'ın kullandığı malzeme yüklü TIR, kontrolden çıkarak yol ken arında ki uçuruma yuvarlandı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda s ağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Ekipler zorlu çalı şmalar sonucu TIR'ın bulunduğu noktaya ulaşırken, sürücü Ramazan Er çay ile yanındaki yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

