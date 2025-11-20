Bursa’da acı kaza: Virajı alamayan TIR uçurumdan yuvarlandı! 2 ölü

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER



Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda s ağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Ekipler zorlu çalı şmalar sonucu TIR'ın bulunduğu noktaya ulaşırken, sürücü Ramazan Er çay ile yanındaki yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.