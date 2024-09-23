Bursa’da acı olay... Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa Karacabey'in Hotanlı Mahallesi'nde meydana gelen acı olayda, bölgede tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu İ.M. ve H.H. isimli şahısların çocuğu 2 yaşındaki Faruk Melle, kardeşleri ile oyun oynarken evlerinin önünde bulunan sulama kanalına düştü.

Kardeşler hemen durumu annesi İ.M'ye bildirdi. Kanalın olduğu yere gelen anne, kendi imkanlarıyla oğlunu su kanalından çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Su kanaldan çıkarılan çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.