Bursa’da alkollü kadın sürücü mahalleyi savaş alanına çevirdi! Polis ekiplerini çileden çıkardı: Kadın sürücü gözaltına alındı

Kaza, Bursa'nın Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı.
OTOMOBİL YAN YATARAK DURABİLDİ
Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİS EKİPLERİNİ ÇİLEDEN ÇIKARDI
Bir süre sonra yan yatan otomobilin içindeki cep telefonunu almak isteyen sürücüye polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Israrını sürdüren sürücüye bir polis memuru, "Burada köy yanmış, siz neyin derdindesiniz" diyerek tepki gösterdi.
MAĞDURU TEHDİT ETTİ
Olay yerine gelen, çarptığı park halindeki otomobilin sahibine de sinirlenen kadın sürücü, "Ne dik dik bakıyorsun. Bir sorunun varsa gel" diyerek tehditkar ifadeler kullandı.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yan yatan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Park halindeki araçta ise maddi hasar oluştu. Öte yandan sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle alınırken, 25 bin lira idari ceza uygulandı.