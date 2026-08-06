Bursa’da alkollü kadın sürücü mahalleyi savaş alanına çevirdi! Polis ekiplerini çileden çıkardı: Kadın sürücü gözaltına alındı

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada yara almadan kurtulan sürücüye yapılan alkol kontrolünde 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın ardından gülümseyen ve rahat tavırlar sergileyen kadın sürücü, gazetecilerin "Kaza nasıl oldu?" sorusuna "Sanane" diyerek karşılık verdi.