Bursa’da alkollü sürücü dehşeti! Olay yerinden kaçtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücüye yapılan alkolmetre testinde 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL, kaza yerinden kaçmaktan ise 46 bin TL olmak üzere toplam 71 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör