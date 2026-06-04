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Giriş Tarihi: 4.06.2026 09:05

Bursa'da alkollü sürücü dehşeti! Olay yerinden kaçtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen feci kazada, otomobille çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan alkollü sürücü polis ekiplerince evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Bursa’da alkollü sürücü dehşeti! Olay yerinden kaçtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı
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Kaza, gece saat 00.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Tuğra U. (17) yönetimindeki 16 BYE 279 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Mert Can G. (24) idaresindeki 16 BLR 829 plakalı otomobille çarpıştı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Tuğra U. yola savrularak ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracını durdurmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza yapan alkollü sürücü, olay yerinden kaçtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı | Video

TAMPONU VE PLAKASI OLAY YERİNDE KALDI

Kazanın ardından inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinde otomobile ait tampon ve plakayı buldu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda sürücünün adresine ulaşan ekipler, Mert Can G.'yi ikametinin önünde yakalayarak gözaltına aldı.

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücüye yapılan alkolmetre testinde 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL, kaza yerinden kaçmaktan ise 46 bin TL olmak üzere toplam 71 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da alkollü sürücü dehşeti! Olay yerinden kaçtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı
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