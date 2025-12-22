Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da belediye meclis üyesi, trafikte saldırıya uğradı! Saldırgan aracı yumrukladı
Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte yol verme meselesi nedeniyle bir sürücü tarafından saldırıya uğradı. Öfkeli süreci meclis üyesini sıkıştırıp, aracı yumrukladı ve hakaretler savurdu. O anlar kameraya yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Özlem Bodur, yol verme meselesi nedeniyle tanımadığı bir sürücünün tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre şüpheli sürücü, bu nedenle trafikte Bodur'u sıkıştırarak sinkaflı el hareketlerinde bulundu.

"SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ, SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Sıkıştırma nedeniyle durmak zorunda kalan Bodur, bu sırada araçtan inen şahıs A.G.'nin saldırısına uğradı. Şüpheli önce aracın aynasını kırdı, ardından araca yumruk atıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameraya yansırken, şüphelinin "Seninle görüşeceğiz, seni öldürürüm" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

Olay sonrası polis merkezine başvuran Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, maddi zarar oluşmadığını ancak hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek şikâyetçi oldu. Yapılan araştırmada söz konusu aracın sahibinin A.G. olduğu tespit edildi. Şüpheli A.G.'nin ifadesinde suçlamaların bir kısmını kabul ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüpheli A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK PARTİ VE MHP'Lİ VEKİLLERDEN DESTEK MESAJLARI

Öte yandan, olayın ardından AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden ve Meclis üyelerinden Özlem Bodur'a destek mesajları geldi. Milletvekilleri, trafikte şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.

