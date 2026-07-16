Bursa’da camide hırsızlık! Yardım kutusunu kırıp 100 bin TL parayı çalarak kaçtı: O anlar kamerada

'ÇOK ZOR DURUMDA KALDIK'

Yaşanan hırsızlık olayına tepki gösteren Yokuşlar Cami Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldırım, "Kuran kursu yaptırıyoruz. Geçen yıldan kalan 74 bin liralık borçlarımız vardı. 74 bin liralık çek kestirdik. Bu parayı ödemek için kutuyu iki aydır açmamıştık. Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlıkta hepsi gitmiş. Çok zor durumda kaldık. Çeki aldığımız insanla aramız açıldı. Aramızın açıldığı adama da bize bir daha yardım et diyemeyiz. Onun için bu olay bizi zor duruma düşürdü" dedi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör