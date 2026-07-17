Bursa’da faciadan dönüldü! Kömür yüklü TIR akaryakıt istasyonuna daldı: 1 ölü

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yan yatan tır, daha sonra sürüklenerek istasyon içinde bulunan pompaları devirdi ve markete girdi. Bu sırada markette alışveriş yapan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör