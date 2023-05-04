Bursa’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı!

Hafif ticari araçtaki Serkan İnce olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Serhat Yerlikaya ile Barış Üngör Bursa yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üngör de hastanede kurtarılamadı. Yerlikaya'nın ise durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Demir kapıya çarpan ticari araç ikiye bölündü, 2 ölü, 1 yaralı | Video