Demir kapıya çarpan ticari araç ikiye bölündü, 2 ölü, 1 yaralı | Video
Bursa’da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç önce bir iş yerinin demir kapısına, ardından önündeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle Serhat Y.'nin (19) kullandığı ticari araç ortadan ikiye bölünürken, kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ikiye bölünen ticarideki Serhat Y.'yi (19) ve yanında bulunan Serkan İnci ile Barış Üngör'e (20) müdahale etti. Serkan İnci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Barış Üngör (20) ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan Serhat Y.'nin durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.
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