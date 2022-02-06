Bursa’da feci kaza! Yanan kamyonun içinde sıkışarak can verdiler

Çarpmanın etkisiyle sürücü Erkoyuncu ile yanındaki Murat Kalbayır yola fırladı. Kasa kısmındaki Selahattin Kanay ile Erkin Şeydanur ise yanan aracın içinde sıkıştı.
YARIM SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından alevler söndürüldü.
Ömer Faruk Erkoyuncu ve Murat Kalbayır, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Selahattin Kanay ve Erkin Şeydanur ise kamyon içinde yanarak hayatını kaybetti.
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Kanay ve Şeydanur'un cansız bedenleri, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ise kritik olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.