Bursa’da feci kaza! Yanan kamyonun içinde sıkışarak can verdiler

Ömer Faruk Erkoyuncu ve Murat Kalbayır, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Selahattin Kanay ve Erkin Şeydanur ise kamyon içinde yanarak hayatını kaybetti.

Bursa'da feci kaza! 2 kişi sıkıştıkları kamyonda yanarak can verdiler | Video

Kanay ve Şeydanur'un cansız bedenleri, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ise kritik olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.