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Giriş Tarihi: 6.2.2022 09:23 Son Güncelleme: 6.2.2022 09:38

Bursa'da feci kaza! Yanan kamyonun içinde sıkışarak can verdiler

DHA
Bursa’da feci kaza! Yanan kamyonun içinde sıkışarak can verdiler

Bursa'da, kontrolden çıkan et yüklü kamyon, yol kenarındaki trafik tabelasının direğine çarparak alev aldı. Kazada 2 kişi yanarak hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Bursa'daki feci kaza, 06.30 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Doğanköy mevkisinde meydana geldi. Ömer Faruk Erkoyuncu'nun kullandığıet yüklü kamyon, kontrolden çıkınca önce refüje sonra trafik tabelası direğine çarparak alev aldı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Erkoyuncu ile yanındaki Murat Kalbayır yola fırladı. Kasa kısmındaki Selahattin Kanay ile Erkin Şeydanur ise yanan aracın içinde sıkıştı.

YARIM SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından alevler söndürüldü.

Ömer Faruk Erkoyuncu ve Murat Kalbayır, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Selahattin Kanay ve Erkin Şeydanur ise kamyon içinde yanarak hayatını kaybetti.

Bursa'da feci kaza! 2 kişi sıkıştıkları kamyonda yanarak can verdiler | Video

Kanay ve Şeydanur'un cansız bedenleri, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ise kritik olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'da feci kaza! Yanan kamyonun içinde sıkışarak can verdiler
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