Bursa’da hafif ticari araçlar çarpıştı: 3’ü çocuk, 7 kişi yaralandı!

Giriş Tarihi: 24.12.2025 16:28

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Yürekleri ağza getiren kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Cerrah Mahallesi istikametinden gelip, kırmızı ışıkta geçerek kavşağa giren İsmail D. (65) yönetimindeki hafif ticari araç, çevre yolunda seyir halinde olan Kürşat A.'nın (26) kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Kazada sürücüler ile bir araçtaki Ebru Ç. (34), Belinay Ç. (7), Batuhan Ç. (9), Emirhan Ç. (5) ile diğer araçtaki Mücahit G. (32) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

