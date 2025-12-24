Bursa’da hafif ticari araçlar çarpıştı: 3’ü çocuk, 7 kişi yaralandı!

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Kazada sürücüler ile bir araçtaki Ebru Ç. (34), Belinay Ç. (7), Batuhan Ç. (9), Emirhan Ç. (5) ile diğer araçtaki Mücahit G. (32) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.