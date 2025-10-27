Bursa’da hırsızlık anı kamerada: Tezgahta bıraktığı telefonu böyle çalındı!

Yıldırım ilçesi Yediselviler Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde seyyar olarak ıhlamur satan Hikmet D., geçen hafta, para bozdurmak için tezgahından ayrıldı. Bu sırada yoldan geçen Sıtkı G. (69), Hikmet D.'nin tezgahta bıraktığı telefonu alıp kaçtı.