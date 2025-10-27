Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da hırsızlık anı kamerada: Tezgahta bıraktığı telefonu böyle çalındı!
Bursa'da seyyar olarak ıhlamur satan Hikmet D.’nin (57), para bozdurmaya giderken tezgahta bıraktığı cep telefonu çalındı. Yoldan geçen Sıtkı G.'nin (69), telefonu alıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesi Yediselviler Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde seyyar olarak ıhlamur satan Hikmet D., geçen hafta, para bozdurmak için tezgahından ayrıldı. Bu sırada yoldan geçen Sıtkı G. (69), Hikmet D.'nin tezgahta bıraktığı telefonu alıp kaçtı.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Hikmet D., polise haber verdi. Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliyi adresinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin telefonu sattığı öğrenildi. Zararının 23 bin lira olduğunu söyleyen Hikmet D., şikayetçi oldu.

