Bursa'da iki kadına kurşun yağdırmıştı: Kaçarken anbean kameraya yakalandı!

Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Azerbaycan uyruklu Metanet A. (35), 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşi Turna K. (32) ile caddede park halindeki 20 AGD 551 plakalı otomobile bindi. Bu sırada araca yaklaşan Metanet A.'nın eski erkek arkadaşı Sabit Ö., yanındaki pompalı tüfekle otomobile art arda ateş etti. Bacaklarından yaralanan Metanet A. ile kolundan yaralanan kız kardeşi Turna K., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.