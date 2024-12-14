Bursa’da kafa kafaya facia: Muhtar hayatını kaybetti

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi yakınlarında sabah 09.15 sularında 54 yaşındaki İrfan Güneş'in kullandığı tanker ile karşı yönden gelen 52 yaşındaki Muhtar Ömer Kocuk'un kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle adeta bomba gibi patlayan tanker alev alırken, otomobil ise hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi.

Alev alev yanan tanker itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Kocuk hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki Gültekin Sürücü ise ağır yaralandı. Gültekin Sürücü, olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanan karayolu bir süre sonra tekrar trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Kocuk'un İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenildi.