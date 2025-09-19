Bursa’da kahvehanede yakalandı: Tuvalete attı ama polislerin gözünden kaçmadı!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Takip sonucu bir kahvehaneye giren şüpheli, yanında bulunan uyuşturucuyu tuvalete attı. Şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, attığı uyuşturucu da polis tarafından çıkarıldı. Yapılan incelemede maddenin 'metamfetamin' olduğu belirlendi. M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.