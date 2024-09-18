Bursa’da kaybolan kadın için ekipler harekete geçti

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki evinden çıkıp gece geç saatlere kadar gelmeyen 74 yaşındaki Adliye Karakafa'nın yakınları kendi imkanlarıyla yaşlı kadına ulaşmaya çalıştı. Fakat kendisine bir türlü ulaşamayan yakınları durumu 3 saat sonra jandarma ekiplerine bildirdi.