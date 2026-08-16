Bursa’da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! 1’i ağır 5 yaralı

BİR OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kazada Muhammed H. idaresindeki otomobil savrularak takla attı ve ters döndü. Kazada kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Abdullah D. ile birlikte diğer araç sürücüsü Doğan M. ters dönen aracın sürücüsü Muhamme H. İle aynı araçta yolcu olarak bulunan Fıryal E. (23) ve Fatma H. (32) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Savaş alanına dönen kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Abdullah D.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.

Kırmızı ışıkta geçti, iki araca çarptı! 1'i ağır 5 yaralı | Video