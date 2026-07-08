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Giriş Tarihi: 8.07.2026 21:39 Son Güncelleme: 8.07.2026 21:40

Bursa'da lavaboyu açmak için dökülen kimyasal madde patladı: 2 yaralı

Bursa'da bir işhanında tıkanan lavabo giderini açmak için dökülen güçlü kimyasal madde (kostik) patlayarak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İHA
Bursa’da lavaboyu açmak için dökülen kimyasal madde patladı: 2 yaralı
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Ulu Cami yakınındaki bir işhanında tıkanan lavabo giderini açmak için dökülen güçlü kimyasal madde (kostik) bir anda patladı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da lavaboyu açmak için dökülen kimyasal madde patladı: 2 yaralı


Öte yandan, olay sonrasına ait görüntüler ise yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi. Kaydedilen anlarda, yaralanan bir vatandaşın yüzünün, saçlarının ve üzerindeki kıyafetlerin tamamen simsiyah olduğu görüldü.

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Bursa'da lavaboyu açmak için dökülen kimyasal madde patladı: 2 yaralı
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