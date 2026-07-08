Ulu Cami yakınındaki bir işhanında tıkanan lavabo giderini açmak için dökülen güçlü kimyasal madde (kostik) bir anda patladı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da lavaboyu açmak için dökülen kimyasal madde patladı: 2 yaralı



Öte yandan, olay sonrasına ait görüntüler ise yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi. Kaydedilen anlarda, yaralanan bir vatandaşın yüzünün, saçlarının ve üzerindeki kıyafetlerin tamamen simsiyah olduğu görüldü.