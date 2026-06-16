Bursa’da Mustafa 6 kurşunla katledilmişti! Kamera görüntüleri azmettiriciyi ortaya çıkardı: Meğer hastaneyi arayıp…

'OLAY GÜNÜ TESADÜFEN KARŞILAŞTIK'

Yıldız ile azmettirici olduğu değerlendirilen Muhammet G.'nin, 'Birden fazla kişinin önceden planlayarak ve tasarlayarak bir kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi. Ayrıca 'Ruhsatsız ateşli silahları veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Mustafa Yıldız'ın savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Yıldız ifadesinde, "Mustafa Tokgöz cezaevinden çıktıktan sonra beni çeşitli bahanelerle takıntı haline getirerek tehdit etmeye başladı. Olay günü tesadüfen karşılaştık. Mustafa Tokgöz bana silah doğrultunca ben de üzerimdeki silahla ateş açtım. Kimse beni azmettirmedi" dedi.