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Giriş Tarihi: 2.08.2026 22:36 Son Güncelleme: 2.08.2026 22:37

Bursa'da takla atan araçtaki çift yaşamını yitirdi

Bursa'nın Keles ilçesinde rahatsızlanan eşini hastaneye götüren sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Feci kazada sürücü ile eşi hayatını kaybetti.

İHA
Bursa’da takla atan araçtaki çift yaşamını yitirdi
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Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanan eşi Havva A.'yı hastaneye götürmek için yola çıkan Ramazan A. (37) idaresindeki otomobil, Davutlar Mahallesi'nden Bursa istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı.

Bursa'da takla atan araçtaki çift yaşamını yitirdi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ramazan A. ile araçta bulunan eşi Havva A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bursa'da takla atan araçtaki çift yaşamını yitirdi
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