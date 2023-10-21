Bursa’da ulaşım iılosu gençleşerek büyüyor

Bursa'da ulaşım sorununun çözümü için raylı sistem, yeni yollar, köprü ve kavşak yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kentte toplu ulaşım kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları da hayata geçiriyor. Her gün toplu taşıma araçlarında ortalama 1 milyon kişi taşıyan BURULAŞ, toplu taşımadaki talepleri daha etkin bir şekilde karşılamak için kapasite artırım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni alınan 15 adet sıfır araç, düzenlenen törenle BURULAŞ filosuna dahil edildi. Böylelikle anlaşmalı oda ve kooperatif araçları hariç BURULAŞ'ın öz malı olan araç sayısı da toplamda 558'e yükselmiş oldu. Bu alımla birlikte BURULAŞ'a ait araçların filo yaş ortalaması da 9'dan 8.6'ya düştü.Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın her geçen gün büyüyüp geliştiğini ve nüfusun 3 buçuk milyona dayandığını söyledi. Ekonomik aktivitesi yüksek bir şehir olan Bursa'da ulaşımın öncelikli konulardan olduğunu belirten Başkan Aktaş, Emek-Şehir Hastanesi hattından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Üniversite-Görükle hattını da Bakanlığın üstlendiğini açıkladı. Toplu taşımanın önemine dikkat çeken Başkan Aktaş, "Ulaşımda özellikle halk otobüsleri önem taşıyor. Türkiye'de birileri 'Biz 65 yaş üstünü taşımayız' diyor. Bazı belediyeler 'Biz destek veremeyiz' diyor. Bizler olayı bir kazanç kapısı olarak görmüyoruz. Sosyal devlet olmanın, sosyal belediyecilik yapmanın gereği olarak görüyoruz. Sübvanse ederek özel halk otobüslerini bir paydaşımız olarak düşünüyoruz. Beraberce bu sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Türkiye'de üretilen toplu taşıma araçlarını belediye bünyesine alarak vatandaşın hizmetine sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Yeni otobüslerin şehre ve Bursalılara hayırlı olmasını dileyen Ala, "Bizim belediyecilikte hizmet anlayışımız, vatandaşa en fazla memnuniyeti sağlayacak şekilde sunmaktır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. İHA