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Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:54 Son Güncelleme: 14.06.2026 09:57

Bursa'da yakalanan firari hükümlüden pişkin savunma: 'Kapıyı çalsaydınız açardım!'

Bursa'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerini saatlerce uğraştırdı. Teslim olmamakta direnen şüphelinin bulunduğu ev, özel harekat polislerinin desteğiyle koçbaşı kullanılarak açıldı. Gözaltına alınan şahsın, "Kapıyı çalsaydınız açardım" sözleri ise "pes" dedirtti.

İHA Yaşam
Bursa’da yakalanan firari hükümlüden pişkin savunma: ’Kapıyı çalsaydınız açardım!’
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S.'nin Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı tespit edildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ ZOR ANLAR YAŞATTI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi teslim olması konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çağrılara rağmen kapıyı açmayan firari hükümlü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Dakikalar süren bekleyişin ardından bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Saklandığı ev ablukaya alındı, yakalanınca "çalsaydınız açardım" dedi!

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, operasyon kapsamında koçbaşıyla kapı kırılarak içeri girildi. Polis ekiplerinin eve girmesiyle birlikte şüpheli gözaltına alındı.

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"ÇALSANIZ KAPIYI AÇARDIM"

Öte yandan, operasyon anları basın mensuplarının kameralarına yansırken, saatlerce kapıyı açmayarak ekiplere direnen şahıs gözaltına alınırken, "Niye kapıyı çalmıyorsunuz? Çalsanız kapıyı açardım, sabah kimlik kontrolüne girdim evine git dediler" şeklindeki sözleriyle ekipleri kandırmaya çalıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da yakalanan firari hükümlüden pişkin savunma: 'Kapıyı çalsaydınız açardım!'
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