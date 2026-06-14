Bursa’da yakalanan firari hükümlüden pişkin savunma: ’Kapıyı çalsaydınız açardım!’

FİRARİ ŞÜPHELİ ZOR ANLAR YAŞATTI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi teslim olması konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çağrılara rağmen kapıyı açmayan firari hükümlü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Dakikalar süren bekleyişin ardından bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Saklandığı ev ablukaya alındı, yakalanınca "çalsaydınız açardım" dedi!