Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da yangın: Alevler Uludağ Üniversitesi'nin ormanlık alanına sıçradı!
Giriş Tarihi: 30.6.2024 16:11 Son Güncelleme: 30.6.2024 16:52

Bursa’da yangın: Alevler Uludağ Üniversitesi'nin ormanlık alanına sıçradı!

Bursa’da makilik bir alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bir çiftliği küle çeviren alevler çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Söndürme ekiplerinin seferber edildiği yangın, Uludağ Üniversitesi'nin ormanlık alanına sıçradı... Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da yangın: Alevler Uludağ Üniversitesi’nin ormanlık alanına sıçradı!

Bursa'nın Nilüfer İlçesine bağlı Yolçatı Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sev edilen İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışırken alevler, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Bölgedeki bir küçükbaş hayvan çiftliğine de sıçrayan yangın, çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.

Kontrol altına alınmaya çalışılan alevler, Yakınlardaki Uludağ Üniversitesi'ne ait ormanlık alana sıçradı. Havadan söndürme helikopterlerinin de müdahale ettiği yangına karadan da çok sayıda ekip müdahale ediyor.

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Bursa’da yangın: Alevler Uludağ Üniversitesi'nin ormanlık alanına sıçradı!
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