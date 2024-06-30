Bursa’da yangın: Alevler Uludağ Üniversitesi’nin ormanlık alanına sıçradı!

Bursa'nın Nilüfer İlçesine bağlı Yolçatı Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sev edilen İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışırken alevler, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Bölgedeki bir küçükbaş hayvan çiftliğine de sıçrayan yangın, çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.

Kontrol altına alınmaya çalışılan alevler, Yakınlardaki Uludağ Üniversitesi'ne ait ormanlık alana sıçradı. Havadan söndürme helikopterlerinin de müdahale ettiği yangına karadan da çok sayıda ekip müdahale ediyor.