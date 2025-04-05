Bursa’da yangın faciası: 1 bebek ve 1 çocuk hayatını kaybetti

Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesinde bulunan iki katlı bir binanın üst katında dün gece saat 22.40 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibin sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler söndürüldü. İçeriye giren ekipler ise avı bir manzarayla karşılaştı. Yangında 3 aylık bebek Sevginur D ile 4 yaşındaki ağabeyi Efe D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde bulunan 3 yaşındaki bir diğer çocuk Enes D ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, çocukların cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.