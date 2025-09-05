Bursa'da yürek burkan kaza! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video