Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video

05.09.2025 | 16:45

Bursa’da, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Rahmi Keskin (63) hayatını kaybetti. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Rahmi Keskin'e, hafif ticari araç çarptı. Kazada Keskin yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

