Bursa’da yürekler ağza geldi | Gece yarısı patlama seslerine uyandılar: Kameraya yansıyan görüntüler ise şoke etti!

Akılalmaz olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde, gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Apartmanların arasında yankılanan patlama sesleriyle sokağa dökülen apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Vatandaşların korku dolu anları ve olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sokağa gelen otomobilden inen adamların, özellikle 3 bebeğin yaşadığı binanın önüne havai fişek düzeneğini ayarlaması dikkat çekti.
4 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, sokağa otomobil ile gelen 4 kişiden 2'si havai fişekleri yaktıktan sonra yeniden arabaya binip uzaklaştı. Mahalleli, benzer tehlikeli davranışların tekrarlanmaması için yetkililerden plakası ve kimlikleri belli olan kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin de tahkikatı sürüyor.