Bursa’da yürekler ağza geldi | Gece yarısı patlama seslerine uyandılar: Kameraya yansıyan görüntüler ise şoke etti!

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, sokağa otomobil ile gelen 4 kişiden 2'si havai fişekleri yaktıktan sonra yeniden arabaya binip uzaklaştı. Mahalleli, benzer tehlikeli davranışların tekrarlanmaması için yetkililerden plakası ve kimlikleri belli olan kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin de tahkikatı sürüyor.