Bursa’da yürekler ağza geldi | Gece yarısı patlama seslerine uyandılar: Kameraya yansıyan görüntüler ise şoke etti!

Giriş Tarihi: 2.11.2025 11:30 Son Güncelleme: 2.11.2025 11:33

Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Herkesin büyük telaş yaşadığı olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobil ile gelen 4 şüpheli, sokağın ortasına hazırladıkları havai fişekleri ateşe verip kaçtı.

İHA Yaşam
Akılalmaz olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde, gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Apartmanların arasında yankılanan patlama sesleriyle sokağa dökülen apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Vatandaşların korku dolu anları ve olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sokağa gelen otomobilden inen adamların, özellikle 3 bebeğin yaşadığı binanın önüne havai fişek düzeneğini ayarlaması dikkat çekti.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, sokağa otomobil ile gelen 4 kişiden 2'si havai fişekleri yaktıktan sonra yeniden arabaya binip uzaklaştı. Mahalleli, benzer tehlikeli davranışların tekrarlanmaması için yetkililerden plakası ve kimlikleri belli olan kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin de tahkikatı sürüyor.

