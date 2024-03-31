Bursa’daki cinayette 3 şüpheli yakalandı

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Taşpınar mahallesinde yaşayan Yusuf Yiğit ile amca çocukları E.Y, T.Y ve M.Y arasında bir süredir devam eden husumet cinayetle bitmişti. Akrabalar arasındaki husumetin, Yusuf Yiğit'in köyde muhtar adayı olan iki akrabası yerinde, akrabası olmayan muhtar adayını desteklediği ve husumetin bu nedenle büyüdüğü iddia edildi. Köydeki düğün salonunda düzenlenen bir eğlenceye katılan Yusuf Yiğit, burada amca oğulları E.Y, T.Y ve M.Y ile karşılaştı. Salonda başlayan tartışma sonrası otomobildeki tüfeği alan kuzenler, Yusuf Yiğit'e kurşun yağdırdı. Olayda Yusuf Yiğit kanlar içinde yere yığılırken, salonda bulunan 24 yaşındaki Simge Ertaş ile 3 yaşında bir çocuk ise yaralandı. Yusuf Yiğit, vucuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

3 ZANLI YAKALANDI

Jandarma ekipleri, cinayetin ardından olay yerinden kaçan E.Y, T.Y ve M.Y'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Olaya karıştıkları tespit edilen şüpheliler E.Y, T.Y ve M.Y yanlarındaki tüfek ve tabancayla birlikte, Jandarma ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır" denildi.