Haberler Yaşam Haberleri Bursa'daki feci kaza! Anne-oğul hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 4.5.2024 02:05

Bursa'daki feci kaza! Anne-oğul hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, araçta sıkışan Ali Uğur (50) ve yanındaki annesi Fadik Uğur (78) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti

AA
Bursa’daki feci kaza! Anne-oğul hayatını kaybetti

Doğancı mevkisinde, Fikret D. (62) idaresindeki kamyon önce Rıdvan Y. (50) idaresindeki otomobile, ardından da Ali Uğur'un (50) kullandığı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ali Uğur ve yanındaki annesi Fadik Uğur (78) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan cip sürücüsü Ali Uğur ile annesi Fadik Uğur kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Gözaltına alınan Fikret D'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'daki feci kaza! Anne-oğul hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA