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Giriş Tarihi: 17.07.2026 14:42

Bursa'daki feci kazada kömür yüklü TIR'ın akaryakıt istasyonuna girdiği anlar kamerada

Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü tırın benzin istasyonuna dalması sonucu markette alışveriş yapan 54 yaşındaki iki çocuk babası hayatını kaybetti. Çiftçi Erdinç Cirit'in hayatını kaybettiği anlar ve tırın son sürat benzin istasyonuna dalması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Bursa’daki feci kazada kömür yüklü TIR’ın akaryakıt istasyonuna girdiği anlar kamerada
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Yaralanan tır sürücüsü gözaltına alınırken, market çalışanı ise kazadan son saniyede hafif yaralı olarak kurtuldu. Çakırca Mahallesi'nde kömür yüklü tırın benzinliğe dalması sonucu bir kişi ölmüş iki kişi ise yaralanmıştı. Herkesi şoke eden kazanın güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Kazada bir benzin istasyonu çalışanının da kıl payı kurtulması an be an kameralara yansıdı.

MARKETE GİREREK DURABİLDİ

52 yaşındaki Kutret K. idaresindeki 11 AAJ 500 plakalı kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce petrol istasyonuna sonra da market bölümüne girerek durabildi. Kazada sürücü Kutret K. ve market çalışanı İbrahim Y. yaralı kurtulurken, o esnada markette müşteri olan çiftçi Erdinç Cirit olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tırın son sürat benzin istasyonuna dalması, akaryakıt pompalarını devirmesi ve markete dalması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kömür yüklü tır benzinliğe böyle daldı! Dehşet veren kaza anı kamerada | Video

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Erdinç Cirit

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilirken, Erdinç Cirit'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

SÜRÜCÜNÜN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Sürücü Kurtet K. bir anlık dalgınlık sonucu benzin istasyonuna girdiğini ifade ederken, jandarmadaki işlemlerinin ardından sürücünün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'daki feci kazada kömür yüklü TIR'ın akaryakıt istasyonuna girdiği anlar kamerada
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