Bursa’daki feci kazada kömür yüklü TIR’ın akaryakıt istasyonuna girdiği anlar kamerada

Yaralanan tır sürücüsü gözaltına alınırken, market çalışanı ise kazadan son saniyede hafif yaralı olarak kurtuldu. Çakırca Mahallesi'nde kömür yüklü tırın benzinliğe dalması sonucu bir kişi ölmüş iki kişi ise yaralanmıştı. Herkesi şoke eden kazanın güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Kazada bir benzin istasyonu çalışanının da kıl payı kurtulması an be an kameralara yansıdı.