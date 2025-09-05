Bursa’daki kazı 15 milyon yıllık geçmişe ışık tutuyor

Bursa'da 42 yıldır süren Paşalar Fosil Kazısı, Anadolu'nun 15 milyon yıllık geçmişine ışık tutuyor. Türkiye'nin en eski paleontolojik kazısı olan bu alanda, "Paşalar Fili" adlı yeni bir fil türü bilim dünyasına kazandırıldı. Kazı bölgesi, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kökenli 63 farklı hayvan türünün fosillerini barındırıyor. Kazılar, Prof. Dr. Berna Alpagut tarafından 1983'te başlatıldı ve günümüzde Doç. Dr. Ayşegül Şarbak tarafından yürütülüyor. Bursa Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer'in de katıldığı incelemelerde, bölgedeki zengin fosil çeşitliliği ve Orta Miyosen dönemine ait karasal memelilerin biyolojik geçmişi araştırılıyor. İHA