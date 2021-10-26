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Giriş Tarihi: 26.10.2021 15:53

Bursa'daki patlama seslerinin sebebi belli oldu

İHA
Bursa’daki patlama seslerinin sebebi belli oldu

Bursa'nın batısında öğle saatlerinde yaşanan patlama sesine jetlerin sebep olduğu öğrenildi. Bunun üzerine sivil pilotlara uyarı gönderildi...

F 16 savaş uçakları Bursa üzerinde uçtu. Öğleyin saat 13.30 sıralarında özellikle merkez Nilüfer ilçesinin Görükle ve Özlüce tarafında bazı binaların camlarını titreten patlamaya, ses duvarını aşan jetlerin sebep olduğu öğrenildi. Patlama sesi bir çok noktadan duyuldu. Polis ekipleri de muhtemel bir olaya karşı teyakkuz haline geçti. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. F 16 savaş uçaklarının Bursa üzerinde uçtuğu ve sesin sonic patlamadan kaynaklandığı ifade edildi.
Öte yandan Bursa semalarında uçuş yapan sivil pilotlara gönderilen uyarıda, "Bursa'da 08.00-15.00 saatleri arasında F 16'ların tatbikat amaçlı uçuş gerçekleştireceği ve şehir merkezi ile Yunuseli Hava Meydanı üzerinde uçuş yapılmamasının daha emniyetli olacağı" bildirildi.
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Bursa'daki patlama seslerinin sebebi belli oldu
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