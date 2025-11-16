Bursalı’dan Büyükşehir’e sert uyarı: “Evler bir itmeyle yıkılacak hâle gelmiş, felaket kapıda!”

Saha ziyaretinde mahalledeki çok sayıda evi inceleyen Bursalı, bazı yapıların dış cephelerinde geniş çatlaklar, zeminlerde yarıklar oluştuğunu, duvarların iç kısımlarında ise neredeyse bir karışlık ayrılmalar bulunduğunu dile getirdi. Mahallede yaşayan vatandaşların yaklaşık bir yıldır evlerinin çökme tehlikesiyle yüz yüze olduğunu ifade eden Bursalı, "3 aylık bebeğiyle yaşayan da var, 90 yaşında anne babasıyla yaşayan da… İnsanlar her gün korku içinde uyanıyor" diye konuştu.