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Giriş Tarihi: 25.2.2022 16:15 Son Güncelleme: 25.2.2022 16:50

Busenaz Sürmeneli şampiyonaya hazırlanıyor

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Busenaz Sürmeneli şampiyonaya hazırlanıyor

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye boksta altın madalya kazandıran Busenaz Sürmeneli Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası’na ara vermeden hazırlanıyor. Pendik’te adının verildiği Spor Kompleksi’nde antrenmanlarını yapan Busenaz, “İsmimin verildiği bir salonda çalışmak beni daha çok motive ediyor. İsmimi gördüğüm zaman ‘buna yakışır bir çalışma yapman lazım diyorum’ dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, adının verildiği Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi'nde dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Antrenörü Cahit Süme ile çalışmalarına ara vermeden devam eden Busenaz Sürmeneli, önümüzdeki mayıs ayında İstanbul'da gerçekleşecek olan dünya şampiyonasında ter dökecek.

SPOR KOMPLEKSİNE ADININ VERİLMESİ MOTİVE EDİYOR

İsminin verildiği salonda Dünya Şampiyonasına hazırlanan Milli Boksör Busenaz Sürmeneli: "Salonun açılışında da inşallah geliriz burada kamp yaparız, çalışırız demiştim. Allah nasip etti geldik. Hatta yakın zamanda geldik. Çok güzel oldu. Zaten çok güzel bir tesis. İnşallah burada nice nice Busenaz'lar çıkar da ismimin böyle güzel anılacağı bir şeyler olur. İp atlarken bakıyorum ki Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi yazıyor, içimden diyorum ki Busenaz buna yakışır çalışman lazım. Güzel antrenman olsun dedim. Motive oluyorum, gayet güzel. Dediğim gibi inşallah nice şampiyon sporcular da buradan çıkar." diye konuştu.

AHMET CİN ANTRENMANA EŞLİK ETTİ

Başarılı sporcu Busenaz Sürmeneli'ye antrenmanında eşlik eden Başkan Ahmet Cin: "Busenaz'ı burada ağırlamaktan memnunuz. Zaten onun adına vermiş olduğu bu salonda onun böyle kamp yapıyor olması bizi de mutlu ediyor. İnşallah, Allah güç kuvvet versin. Bundan sonraki süreçte de burada antrenman yaparak yeni şampiyonluklar elde etmiş olacak. Kendi salonunda kendi antrenmanını yapıyor, kendi kampını yapıyor." dedi. Ziyaretin ardından Sürmeneli, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e imzalı formasını hediye etti.

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Busenaz Sürmeneli şampiyonaya hazırlanıyor
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