BÜYÜK DERBİ BU AKŞAM! Fenerbahçe – Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için heyecan giderek artıyor. Ligde kritik öneme sahip bu mücadele yaklaşırken, taraftarlar adeta geri sayım yapıyor. Ezeli rakiplerin destekçileri, karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Fenerbahçe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte derbiye dair tüm ayrıntılar…