BÜYÜK DERBİ BU AKŞAM! Fenerbahçe – Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 1.12.2025 07:15

Süper Lig’in en çok merak edilen karşılaşması için heyecan dorukta. Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek bu kritik mücadele, ligdeki liderlik yarışı kadar haftanın futbol gündemini de belirleyecek. Maç öncesinde iki takım arasındaki puan farkı sadece 1’e inmiş durumda. Taraftarlar, karşılaşmanın günü, saati ve yayınlanacağı kanal hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe – Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbinin tüm ayrıntıları…

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in dev derbisi Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının bilgileri:

Bilgi Detay
Organizasyon Trendyol Süper Lig
Maç Fenerbahçe - Galatasaray
Tarih 1 Aralık 2025 Pazartesi
Saat 20.00
Stat

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak. Maç, saat 20.00'de başlayacak ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanıyor.

