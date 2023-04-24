Büyük dönüşüm

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde derin yaralar alan Kocaeli, aradan geçen zamanda yapılan çalışmalarla yaralarını sardı. Olası afetler için hazırlık yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerine son yıllarda daha da ağırlık verdi. Riskli ve Rezerv Alan ilan edilen bölgelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda 19.3 Ha Riskli Alan ve 109.9 Ha Rezerv Alanda dönüşüm çalışmaları ise hala devam ediyor.Körfez Barbaros Mahallesi'nde hak sahiplerinin yüzde 98'i ile görüşüldü. Yüzde 92.01'i gibi yüksek oran ile uzlaşma sağlandı. Mahalle, Derince Sopalı Mahallesi rezerv alana taşındı. İhale yapıldı. 1. Etap ihalesi kapsamında bölgeye 534 konut, 40 adet dükkan ve 1 adet cami inşaatı, gerekli alt yapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte yapılacak. İnşaat 600 gün içinde tamamlanacak.İzmit Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında 12.6 hektar yani 126 dönüm alanda bin 753 hak sahibiyle görüşüldü. Bin 662 hak sahibiyle anlaşma sağlandı. Alansal olarak rekor seviyede yüzde 99 oranında uzlaşma sağlandı. Tüm alt yapı çalışmaları Büyükşehir tarafından üstlenildi. 100 milyon TL bütçe aktarıldı. Hak sahiplerine kira yardımı yapılıyor. 494 yapı kontrollü bir şekilde yıkıldı. Proje alanında temel kazıları, hafriyat ve beton santralinin kurulum süreci tamamlandı.Dilovası Tavşancıl'da 488.41 hektar alan rezerv yapı alanı olarak belirlendi. 1, 2 ve 3. etapta çalışmalar hızla tamamlanıyor. Kamulaştırma yaklaşık 300 milyon TL ile tamamlandı.Marmara depreminin merkez üstü olan Gölcük ilçesinin Merkez Mahallesi'nde bulunan 46.337,74 m2 yüz ölçüme sahip alan riskli ilan edildi. Büyükşehir 100 milyon liralık sübvanse sağladı. Yıkımda sona gelindi. 327 daire, 247 iş yeri, 54 ofis ve 123 deponun ihale süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı.Kandıra Akdurak Mahallesi'nde Eğitim Sokak, Tekkeli Kümeevler ve Akçakayran mevkii riskli alan ilan edildi. Uzlaşma ve kamulaştırma işlemleriyle proje alanının yüzde 50'si tamamlandı. 40 milyon TL bütçe kullanıldı.