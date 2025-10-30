Haberler Yaşam Haberleri Büyük Randevu Yaklaşıyor: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 30.10.2025 00:48

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan ve milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan bu dev mücadele, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor ve heyecanı şimdiden doruğa çıkardı. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve futbolseverler bu kritik randevuyu hangi kanalda izleyebilecek? İşte derbiye dair tüm detaylar!

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı, İstanbul'un iki yakasını karşı karşıya getirecek dev bir derbiyle yaşanacak. Beşiktaş, kendi evinde rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İki takımın da şampiyonluk yolunda kritik bir virajı döneceği bu mücadele, sadece 3 puan anlamına gelmiyor, aynı zamanda ligdeki dengeleri de alt üst etme potansiyeli taşıyor. Siyah-Beyazlılar ve Sarı-Lacivertliler arasındaki rekabetin 363. randevusu olacak bu karşılaşma, futbolseverler için tam bir görsel şölen vaat ediyor. İşte, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları:

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in en kritik mücadelelerinden biri olarak gösterilen Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından netleştirildi.

Tarih: 2 Kasım 2025 Pazar

Saat: 20.00

Stadyum: Tüpraş Stadyumu

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'deki tüm karşılaşmalar beIN Sports ekranlarından takip ediliyor.

BİLET FİYATLARI



Loca: 50.000TL
VIP 100: 37.500TL
VIP 101-126: 33.750TL
1. Kategori: 12.000 TL
2. Kategori: 11.000 TL
3. Kategori: 9.750 TL
4. Kategori: 7.500TL
5. Kategori: 6.500TL
6. Kategori: 5.750TL
Doğu Üst: 6.500TL
7. Kategori: 2.500TL
8. Kategori: 2.250TL

