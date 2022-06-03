İstanbul hem denize kıyısı olması hem de adalar gibi bir imkana sahip olması nedenleriyle aynı zamanda bir deniz turizmi şehridir. Prens Adaları olarak geçen adalarda ise en büyük olan ve en çok ziyaretçi ağırlayan ada Büyükada'dır. Ada vapuruna bindiğiniz zaman eğer her adaya uğrayan bir vapursa en son uğradığı ada Büyükada olacaktır. Büyükada'da gezilecek ve zaman geçirilebilecek çok fazla yer olduğu için özellikle tatil günlerinde son derece kalabalık olur. Peki, Büyükada'da yüzülür mü? Büyükada plajları yüzmeye açık mı, yasak mı? Yazımızın devamında bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Büyükada'da Yüzülür mü?

Büyükada'da yüzülebilecek birden fazla plaj vardır. Bazılarının girişinde belli miktarlarda ücret alınırken bazıları halk plajı olduğu için ücretsiz yararlanabilirsiniz. Bazı plajlar iskeleye uzak olduğu için oralara adada yürüyerek ulaşabileceğiniz gibi tekneyle de gitmeniz oldukça mümkün. Birkaç günlük tatil için adaya gidecekseniz, plajı olan otellerden de yararlanıp adanın temiz sularında yüzebilirsiniz.

Büyükada Yüzmeye Açık mı?

Büyükada'nın denizi Marmara Denizi'nin en temiz sularının olduğu yerlerden birisidir. Dolayısıyla plajlarında yüzmenizde bir sakınca yoktur. Büyükada yüzmeye açık bir yer olmasıyla birlikte hafta sonu tatili için de oldukça uygun bir yerdir.