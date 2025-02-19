Haberler Yaşam Haberleri Büyükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 19.2.2025 09:45 Son Güncelleme: 19.2.2025 09:46

Büyükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Haymana ilçesinde, büyükbaş hayvan taşıyan bir TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Büyükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'dan Ankara'nın Polatlı ilçesine büyükbaş hayvan taşıyan F.Ç. yönetimindeki TIR, Haymana ilçesi Karahoca mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan tır şoförü F.Ç. ve yolcu M.T.'yi ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yaralılardan M.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HAYVANLARDAN BİRKAÇI TELEF OLDU

Kazanın ardından, tırda taşınan büyükbaş hayvanlardan birkaçının da telef olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA