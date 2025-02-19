Büyükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'dan Ankara'nın Polatlı ilçesine büyükbaş hayvan taşıyan F.Ç. yönetimindeki TIR, Haymana ilçesi Karahoca mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan tır şoförü F.Ç. ve yolcu M.T.'yi ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yaralılardan M.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HAYVANLARDAN BİRKAÇI TELEF OLDU

Kazanın ardından, tırda taşınan büyükbaş hayvanlardan birkaçının da telef olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.