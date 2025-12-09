Büyükçekmece’de denize ateş açtı: 'Ses terapisi' paylaşımı pahalıya patladı!

Akılalmaz olay geçtiğimiz hafta Büyükçekmece'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, pompalı tüfekle denize art arda ateş ederek bu görüntüleri sosyal medyada " Ses Terapisi" yazarak paylaşan C.Y.G. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.