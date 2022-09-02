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Giriş Tarihi: 2.9.2022 11:29

Büyükçekmece'de hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı! Tekme tokat dayak yedi

İstanbul Büyükçekmece'de, bir site içerisinde giriş kattaki dairenin demir korkuluklarını sökerken yakalanan hırsızlık şüphelileri vatandaşlar tarafından tekme toka dövüldü.

İHA
Büyükçekmece’de hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı! Tekme tokat dayak yedi

Olay, önceki gün Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3 hırsızlık şüphelisi site içerisinde giriş kattaki dairenin demir korkuluklarını sökerken vatandaşa yakalandı.

MEYDAN DAYAĞI ATILDI

Şüpheliler kaçarken vatandaşlar kovalamacaya başladı. Kaçan şüphelilerden birisi yine daha önce telefonunu çaldığı iddia ettiği adam tarafından yakalandı. Yakalanan hırsızlık şüphelisine tekme tokat meydan dayağı atıldı. 4 kişi tarafından dayak yiyen şüpheli ise tekrar kaçtı.

HİÇKİMSE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşanan olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Sitede oturan Hasan Erdoğan isimli vatandaş, "Daireye girmeye çalışmışlar. Gündüz vakti. Komşu da evde yok. Diğer komşular gelip kovalıyorlar hırsızı aşağı sokağa gidiyorlar. Yakalayıp dövmüşler. Bunlar 3 kişi bir kişi burada diğerleri gözcü. Şahıslar aşağı doğru kaçıyor. Yakalayan vatandaşın da telefonunu daha önceden çalmış tanıyor. Tanıyınca da orada olay çıkıyor. Şahıs dayak yedikten sonra tekrar kaçıyor" dedi.

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Büyükçekmece'de hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı! Tekme tokat dayak yedi
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