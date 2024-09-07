Büyükşehir’e ‘yurt’ tepkisi: Yıllardır tek bir yurt bile yapmadılar

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2018'de, yurt müjdesi olarak duyurduğu Bornova Evka 3'teki, hala yurt inşaatı başlanmayan boş arazide inceleme yaptı. Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: İzmir'de yıllardır tekrar eden bir sorun var: Büyükşehir Belediyesi tarafından yurt yapma sözü veriliyor ama ortada somut bir adım yok. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurt için bir türlü harekete geçmiyor. 2018'de, dönemin belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Evka-3'te bir yurt projesi için 'Üniversitelilere 5 yıldızlı yurt geliyor' diyerek müjde vermişti. Ancak bu proje Kocaoğlu'nun döneminde başlayamadı bile. Kocaoğlu'nun ardından göreve gelen Tunç Soyer, 2022 yılında aynı yerde "835 yatak kapasiteli yurt" müjdesi verdi. Ancak Soyer de görevi sona ererken bu yurt hâlâ ortada yok. 2018'den bu yana üç farklı belediye başkanı geldi. Hepsinin dilinde aynı sözler var, ama sonuç hep aynı: Boş vaatler. Bugün ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cemil Tugay, 'Çokça yeni yurt yapmayı istiyorum' diyerek bir açıklama yaptı. İzmir halkı, artık bu tür vaatlerden bıkmış durumda. Yıllar geçiyor, başkanlar değişiyor, ancak bir tek yurt bile yapılamıyor.